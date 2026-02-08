Olimpiadi 2026 il programma di oggi | gli italiani in gara orari e dove vederli

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aspetta una giornata intensa. Gli italiani scendono in pista in diverse discipline, dalla discesa libera di sci alpino di Sofia Goggia allo slalom gigante parallelo di snowboard. Gli appassionati sono pronti a seguire le gare, che si svolgono in orari diversi e saranno visibili su vari canali. La giornata promette spettacolo e grandi emozioni per gli sportivi italiani.

C’è attesa per le gare di oggi, domenica 8 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Da Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino agli azzurri dello slalom gigante parallelo di snowboard. L’Italia si gioca le sue carte per le medaglie anche nella staffetta del Biathlon. Il programma delle gare di oggi 8 febbraio: gli azzurri in gara. Dalle 9.00 Snowboard, qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne ( Coratti, Valle, Dalmasso, Caffont tra le donne, March, Bormolini, Fischnaller e Felicetti tra gli uomini). 11.30 Sci alpino, discesa libera donne ( Goggia, Brignone, Pirovano, Nicol Delago ). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli azzurri in gara, orari e dove vederli Oggi a Milano Cortina si accendono le gare di una delle giornate più intense delle Olimpiadi invernali. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 7 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Milano-Cortina 2026, chi c'è alla cerimonia? L'orario e le star di musica e cinema; Milano Cortina 2026: le gare da non perdere e il calendario completo. Olimpiadi 2026 oggi in TV, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: debutto di Goggia e BrignoneIl programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 8 febbraio: Goggia e Brignone si giocano una medaglia nella discesa libera femminile ... fanpage.it Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre 8 febbraio, tv, programma, streamingIl giorno delle medaglie. Oggi, domenica 8 febbraio, si svolgerà la giornata decisiva al Team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di ... oasport.it OLIMPIADI / Eccola, la regina della velocità, immortalata in seggiovia mentre raggiunge la partenza della pista Olympia delle Tofane a Cortina dove in mattinata si svolgono le prove libere della discesa femminile in programma domani alle 11.30. facebook Milano-Cortina: il programma di oggi. Prime medaglie in palio. #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.