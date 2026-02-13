Il programma di domani, sabato 14 febbraio, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 porta in palio otto medaglie. La giornata si apre con le gare di staffetta femminile di sci di fondo e prosegue con competizioni di discipline diverse, tra cui sci freestyle, sci alpino, biathlon, speed skating, skeleton, salto con gli sci e short track. Molti atleti si preparano a sfidarsi in diverse location, con orari e dirette televisive già definite.

Domani, sabato 14 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta femminile di sci di fondo, delle dual moguls femminili di sci freestyle, del gigante maschile di sci alpino, della sprint femminile di biathlon, dei 500 maschili di speed skating, dell’individuale femminile di skeleton, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e dei 1500 metri maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si concluderanno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile e le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi 2026, il programma di domani (sabato 14 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Approfondimenti su olimpiadi programma

Domani, sabato 14 febbraio, Federico Pellegrino gareggia nella staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una delle otto finali in programma che assegneranno medaglie in diverse discipline.

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su olimpiadi programma

Argomenti discussi: Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Milano-Cortina 2026, chi c'è alla cerimonia? L'orario e le star di musica e cinema.

Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 13 febbraioL’Italia sogna di vincere altre medaglie con Moioli, Ghiotto e Giacomel nelle gare delle Olimpiadi Invernali. Il programma integrale di oggi giovedì 12 febbraio. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. fanpage.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma delle gare di oggi 13 febbraioSi apre un'altra giornata intensa di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per gli azzurri. Si inizierà con il curling. Seguono poi lo snowboard, lo sci di fondo, l'hockey. Nel pomeriggio Ci sarà ... tg.la7.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma delle gare di oggi 13 febbraio Link nei commenti - facebook.com facebook

Programma Olimpiadi #MilanoCortina 13 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com