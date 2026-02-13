Olimpiadi 2026 Fontana leggendaria | 13 medaglie come Mangiarotti

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Federica Fontana conquista 13 medaglie, eguagliando il record di Giuliano Mangiarotti, grazie a una serie di performance sorprendenti nelle discipline di scherma e atletica.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è spettacolo tutto al femminile per lo sport italiano. La corsa alla testa del medagliere è apertissima. Dopo i due ori di Federica Brignone nello sci e di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità, anche Arianna Fontana scrive un’altra pagina leggendaria conquistando una storica medaglia di argento nella finale dei 500 m donne di short track. L’azzurra, campionessa olimpica a Pechino sulla distanza, deve arrendersi alla fenomenale olandese Xandra Velzeboer, autrice del nuovo record del mondo e olimpico in semifinale che in finale vince con il tempo di 41?609. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Arianna Fontana conquista un'altra medaglia d'argento ai Giochi di Milano Cortina 2026, questa volta nei 500 metri di short track.

Arianna Fontana ha conquistato la sua 13ª medaglia olimpica, eguagliando così il record storico di Edoardo Mangiarotti, durante la gara di short track ai Giochi di Milano Cortina.

