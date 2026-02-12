Arianna Fontana conquista un'altra medaglia d’argento ai Giochi di Milano Cortina 2026, questa volta nei 500 metri di short track. Con questa prestazione, l’atleta italiana raggiunge quota 13 medaglie olimpiche, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti come la più medagliata di sempre nella storia olimpica italiana.

Arianna Fontana vince la medaglia d'argento nei 500 metri femminili di short track a Milano Cortina 2026 e arriva a quota 13 medaglie alle Olimpiadi eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti come atleta italiana più medagliata di sempre nella storia olimpica. Oro per l'olandese Xandra Velzeboer e bronzo per la canadese Kim Sarault in una gara che consacra definitivamente la leggenda azzurra dello short track #AriannaFontana #13Medaglie. su Digital-News.it Arianna Fontana vince la medaglia d'argento nei 500 metri femminili di short track a Milano Cortina 2026 e arriva a quota 13 medaglie alle Olimpiadi eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti come atleta italiana più medagliata di sempre nella storia olimpica. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Arianna Fontana Argento Storico!: 13 Medaglie Olimpiche come Mangiarotti

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Arianna Fontana entra di diritto nella storia delle Olimpiadi.

Arianna Fontana conquista un argento nei 500 metri e raggiunge un record che la mette pari a Edoardo Mangiarotti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026: 12 medaglie e sesta edizione a podio · Risultati Olimpiadi oggi; La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina: Arianna Fontana; Arianna Fontana sempre più leggenda dello short track: con l'oro di Milano Cortina sono 12 le medaglie olimpiche VIDEO.

Fontana sempre più nella storia: argento nei 500m di short track a Milano-Cortina 2026Nella serata delle finali di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d'argentino nella final ... sportface.it

Arianna Fontana colpisce ancora: argento record nei 500m short trackLa fuoriclasse valtellinese si arrende soltanto all'olandese Xandra Velzeboer nella finale dei 500 conquistando la 13esima medaglia olimpica ... sportal.it