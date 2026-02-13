L’Olimpia Milano si schiera a favore dell’Italia per le Olimpiadi Invernali 2026, motivata dal desiderio di vedere il proprio team contribuire al successo nazionale. La squadra ha mostrato il suo sostegno attraverso post sui social, coinvolgendo anche alcuni atleti pronti a tifare per le discipline che si svolgeranno in Italia. Un esempio concreto è il messaggio di incoraggiamento pubblicato sui profili ufficiali, in cui i giocatori invitano la gente a sostenere gli atleti italiani durante l’evento.

I nazionali dell’Olimpia Milano sostengono #ItaliaTeam nelle #Olimpiadilnvernali2026?????? pic.twitter.com8JfFsBiTOD Un segnale di vicinanza e unità arriva dal mondo dello sport nazionale: un gruppo di atleti della Olimpia Milano ha dedicato parole di incoraggiamento agli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi Invernali 2026. Il messaggio, diffuso attraverso un breve video, mette in evidenza lo spirito di squadra e l'impegno continuo per il successo delle discipline olimpiche italiane. Il contenuto mostra i nazionali della Olimpia Milano che indirizzano parole di stima agli atleti italiani in gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Olimpia Milano tifa per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2026

L’Italia si dà da fare ai Giochi di Milano Cortina.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono partite ufficialmente.

