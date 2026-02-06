Milano Cortina | i segreti delle divise dell'Italia alle Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono partite ufficialmente. I riflettori si accendono anche sulle divise delle squadre, che mostrano le radici e le tradizioni di ogni nazione. Il pubblico osserva con interesse come lo stile si sposi con lo sport, portando in scena un mix di cultura e identità.

Ci siamo: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono ufficialmente iniziate. Si accendono i riflettori non solo sullo sport internazionale, ma anche sullo stile: le divise delle varie squadre olimpiche riflettono heritage e cultura di ogni angolo del mondo. L’ Italia, Paese ospitante, tiene alta la competizione: gli atleti azzurri sono vestiti, ancora una volta, da EA7 Emporio Armani. Emporio Armani veste l’Italia alle Olimpiadi. Ancora una volta è Armani a vestire l’eccellenza dello sport italiano. EA7, la linea sportiva di Emporio Armani, è il fornitore ufficiale delle divise del Team Italia.🔗 Leggi su Amica.itImmagine generica

Le divise alle Olimpiadi Invernali: dall'inno di Mameli nelle giacche dell'Italia all'abito tradizionale mongolo

Le divise degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l'elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali.

