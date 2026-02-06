Milano Cortina | i segreti delle divise dell'Italia alle Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono partite ufficialmente. I riflettori si accendono anche sulle divise delle squadre, che mostrano le radici e le tradizioni di ogni nazione. Il pubblico osserva con interesse come lo stile si sposi con lo sport, portando in scena un mix di cultura e identità.

Ci siamo: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono ufficialmente iniziate. Si accendono i riflettori non solo sullo sport internazionale, ma anche sullo stile: le divise delle varie squadre olimpiche riflettono heritage e cultura di ogni angolo del mondo. L’ Italia, Paese ospitante, tiene alta la competizione: gli atleti azzurri sono vestiti, ancora una volta, da EA7 Emporio Armani. Emporio Armani veste l’Italia alle Olimpiadi. Ancora una volta è Armani a vestire l’eccellenza dello sport italiano. EA7, la linea sportiva di Emporio Armani, è il fornitore ufficiale delle divise del Team Italia.🔗 Leggi su Amica.it

Le divise degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono state svelate.

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali.

