Oli esausti da riconvertire in biocarburanti: la collaborazione fra Gruppo Hera e Chef Express A Padova, più di una tonnellata di oli vegetali esausti (OVE) provenienti dalle cucine dei Roadhouse di Chef Express è stata trasformata in biocarburante nel 2025, grazie a una partnership tra Gruppo Hera e la controllata del Gruppo Cremonini, che gestisce i punti di ristoro lungo le autostrade.

Gli oli raccolti a Padova si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto recuperare e trasformare nel 2025 ben 118 tonnellate di oli vegetali esausti Ammontano a oltre una tonnellata gli oli vegetali esausti (OVE) provenienti dalle cucine dei Roadhouse padovani che nel 2025 sono state trasformate in biocarburante grazie alla collaborazione fra Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini e proprietaria del marchio di ristorazione Roadhouse. L’attività di raccolta ha interessato nello specifico i Roadhouse di Padova Stanga (Corso Venezia - Via Donà) e Padova Ovest (via Chiesanuova).🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A Novara, le cucine di Chef Express e Roadhouse producono più di quattro tonnellate di olio esausto all’anno.

Hera ha recuperato oltre 4 tonnellate di oli vegetali esausti dalle cucine del Roadhouse di Modena.

