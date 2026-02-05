Offida ‘Bovetto’ finto vietato ai bambini delle elementari

A Offida il Carnevale si svolge tra divieti e tradizioni. Quest’anno, il Bove Finto che correva per le vie del paese non è più accessibile ai bambini delle elementari. La decisione di vietare il Bovetto finto ai più piccoli ha scatenato qualche polemica, ma le autorità hanno preferito mantenere le regole per motivi di sicurezza. La festa, comunque, continua a essere un momento importante per la comunità, anche se con qualche modifica.

Offida, 5 febbraio 2026 – Bovetto sì, Bovetto no: a Offida il Carnevale passa. sotto le finestre A Offida il Bove Finto continua a correre, ma quest'anno non per tutti. La storica rievocazione del Bovetto, che da oltre cinquant'anni accompagna l'infanzia di intere generazioni, si farà. a metà. I bambini della scuola dell'infanzia e della secondaria di primo grado scenderanno regolarmente in piazza, mentre quelli della primaria assisteranno all'evento da una postazione più sicura: 'dietro i vetri delle finestre'. Motivo? La sicurezza. O meglio, l'eccessiva presenza di genitori e nonni in Piazza del Popolo durante il venerdì di Carnevale.

