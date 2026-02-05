bambini non possono entrare nel finto bovetto di offida vietato dalle scuole elementari

A Offida, il Carnevale cambia volto. I bambini delle elementari non potranno più entrare nel “Bovetto” finto, che resta riservato solo ai più piccoli della scuola dell’infanzia e della secondaria di primo grado. La decisione, presa dalle scuole, ha lasciato molti genitori un po’ delusi. La tradizione, infatti, si svolgerà quest’anno “sotto le finestre”, lontano dal corteo ufficiale e dai più grandi.

**Offida, il “Bovetto” finto è vietato ai bambini della primaria: la tradizione si trasforma in un evento “sotto le finestre”** A Offida, nel cuore del Carnevale, il Bovetto – simbolo della tradizione locale – si prepara a correre, ma soltanto per i bambini della scuola dell’infanzia e della secondaria di primo grado. I ragazzi della primaria, invece, saranno costretti a osservare il fenomeno da una postazione sicura: le finestre dell’aula. La decisione, emessa per motivi di sicurezza, ha creato un vero dibattito tra comuni, famiglie e istituzioni. È un nuovo e significativo esempio di come il rispetto delle norme possa incidere sulle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

