Lecco riconosciuta come città montana | sette nuovi comuni entrano nella classificazione

La Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto sette nuovi comuni della provincia di Lecco come città montana. La decisione arriva dopo una riunione straordinaria delle Regioni e della Conferenza Unificata lo scorso 5 febbraio. Ora, quei paesi potranno beneficiare di specifiche agevolazioni e attenzione dedicata alle zone di montagna. La notizia cambia il quadro per i piccoli enti locali, che ora potranno contare su un riconoscimento ufficiale delle loro caratteristiche territoriali.

Una svolta per il riconoscimento delle specificità territoriali della provincia di Lecco. La seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata del 5 febbraio ha segnato un passaggio fondamentale per i comuni montani lombardi, con particolare rilievo per il

