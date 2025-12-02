Terrassa e Tribano entrano nella comunità energetica rinnovabile

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I comuni di Tribano e Terrassa Padovana entrano ufficialmente a far parte della comunità energetica rinnovabile “CER in Comune”, dopo l’approvazione nei rispettivi consigli comunali avvenuta venerdì 28 novembre. L’adesione permette ai due enti di inserirsi in una rete attiva in tutto il Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

terrassa tribano entrano comunit224Terrassa e Tribano entrano nella comunità energetica rinnovabile - Massima soddisfazione è stata esternata dai due sindaci Filippo Silvestri e Massimo Cavazzana ... Come scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Terrassa Tribano Entrano Comunit224