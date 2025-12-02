Terrassa e Tribano entrano nella comunità energetica rinnovabile

I comuni di Tribano e Terrassa Padovana entrano ufficialmente a far parte della comunità energetica rinnovabile “CER in Comune”, dopo l’approvazione nei rispettivi consigli comunali avvenuta venerdì 28 novembre. L’adesione permette ai due enti di inserirsi in una rete attiva in tutto il Veneto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

