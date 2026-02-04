Dietisti e assistenti sanitari alla Piastra servizi del Bufalini per iniziare un percorso contro sovrappeso o obesità

Venerdì mattina alla Piastra servizi dell’ospedale Bufalini di Cesena si terrà un evento dedicato alla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità. Dai medici ai dietisti, tutti pronti a offrire controlli e consigli pratici per chi vuole migliorare la propria salute. L’appuntamento, che si svolge dalle 9 alle 12, mira a coinvolgere chi desidera iniziare un percorso di rinnovamento e cura del proprio corpo.

Venerdì 6 febbraio, dalle ore 9 alle 12, nella Piastra Servizi dell'ospedale Bufalini di Cesena (piazzale Giommi) si terrà l'iniziativa "Check up di salute: la prevenzione parte di qui"'. Dietisti e assistenti sanitari del dipartimento di Sanità Pubblica Forlì-Cesena dell'Ausl saranno presenti.

