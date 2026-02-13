Nuovo smottamento su versante della Costa Viola l' allarme del comitato

Un nuovo smottamento si è verificato oggi sulla Costa Viola, provocato da un forte temporale che ha minato la stabilità del terreno. La frana ha coinvolto un tratto della strada interpoderale tra Scilla e Favazzina, rendendo difficile il passaggio ai mezzi di soccorso. Nei giorni scorsi, le piogge abbondanti avevano già indebolito le rocce sul versante, creando le condizioni per il crollo.

Il gruppo segnala massi caduti oggi sulla strada interpoderale che collega la costa a Monte Judice e ribadisce la richiesta alle istituzioni e il governo contro la realizzazione dell'impianto Edison Un altro episodio franoso si è verificato oggi su un versante collinare della Costa Viola. L'evento, con caduta di massi e smottamento del terreno, è avvenuto sulla strada interpoderale che collega la costa a Monte Judice, tra Scilla e Favazzina e a valle della frazione di Melia. A segnalarlo è il comitato spontaneo per la difesa della Costa Viola, che ha raccolto l'allarme di un residente della zona, da cui arrivano anche le foto della frana che pubblichiamo e divulgate dal comitato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su costa viola Impianto Edison in territorio a rischio frane, l'allarme del comitato per la difesa della Costa Viola Questa mattina il comitato per la difesa della Costa Viola ha confermato i timori sull’impianto Edison. Fonderie Pisano, il nuovo grido di allarme del comitato ‘Salute e Vita’ in attesa delle BAT Il comitato ‘Salute e Vita’ rinnova l’appello alle autorità in vista della seconda riunione della conferenza dei servizi prevista per il 18 febbraio, dedicata alla valutazione dell’autorizzazione integrata ambientale delle Fonderie Pisano. Ultime notizie su costa viola Argomenti discussi: Olimpiadi, allarme Cipra: a Cortina è in costruzione una cabinovia su un versante a rischio frane; Nuova frana a Sciacca: cede il versante in via Cappuccini, zona rossa ampliata e Vigili del fuoco sul posto; Frana sulla provinciale: smottamento invade la carreggiata, traffico a rischio; SS66, nuova frana a Borghetto - TVL. Frosinone, smottamento in via Ciamarra: ordinato al proprietario d’intervenire, ma non è stato fatto nullaGrosso smottamento in via Ciamarra dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Il versante collinare su cui insiste la zona conosciuta con il nome Prebenda – dove si trova anche il ... ilmessaggero.it Maltempo in Calabria e nell’area dello stretto !! Un allineamento temporalesco sta approcciando l’estremità nord orientale della Sicilia e la costa viola in Calabria, tra Scilla e Gioia tauro, possibili fenomeni di forte intensità e forti raffiche di vento !!!! - facebook.com facebook