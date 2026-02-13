Nuovo primato internazionale per la cardiologia interventistica

L’équipe del professor Giuseppe Tarantini ha stabilito un nuovo record internazionale nel campo della cardiologia interventistica, grazie a una procedura innovativa. Per la prima volta, hanno rimodellato una valvola aortica senza ricorrere al bisturi e senza aprire il cuore, utilizzando una guida elettrificata. Questa tecnica avanzata, che riduce i rischi e i tempi di recupero, rappresenta un passo avanti importante per i pazienti affetti da problemi valvolari. La team ha dimostrato come l’uso di tecnologie all’avanguardia possa rivoluzionare gli interventi cardiaci, aprendo nuove strade per il trattamento delle malattie cardiovascolari.

Padova firma un nuovo primato internazionale. E' la prima volta al mondo che l'elettrochirurgia viene applicata a una valvola bicuspide stenotica. Si apre una strada rivoluzionaria per il trattamento transcatetere. Si è superato uno dei limiti più grandi della cardiologia interventistica: impiantare una valvola transcatetere nella taglia corretta e nella posizione ottimale. In molti pazienti con bicuspide risultava complesso e talora persino impossibile agire per via mini invasiva e si doveva ricorrere inevitabilmente alla cardiochirurgia tradizionale. La valvola aortica bicuspide è una malformazione congenita che interessa l'uno, due per cento della popolazione: la combinazione dell' anatomia 'irregolare' e della calcificazione rendeva sino ad ieri molto difficile l'impianto di una valvola transcatetere.