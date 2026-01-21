Massa Ospedale del Cuore centro di eccellenza per la cardiologia interventistica pediatrica

L’Ospedale del Cuore di Massa si conferma come centro di eccellenza per la cardiologia interventistica pediatrica. Già riconosciuto a livello nazionale per le sue competenze in cardiologia e cardiochirurgia dell’adulto, il centro continua a distinguersi per professionalità e qualità assistenziale, contribuendo in modo significativo alla cura dei pazienti più giovani. Un punto di riferimento affidabile e qualificato nel panorama sanitario italiano.

Massa, 21 gennaio 2026 – Monasterio ai vertici nazionali. Non è una novità, già sono stati diffusi i risultati del piano nazionale esiti di Agenas, dove si è distinto come centro di riferimento in Italia per la cardiologia e la cardiochirurgia dell'adulto. Adesso, però, arrivano conferme importanti anche sul fronte della cardiologia interventistica pediatrica. I dati elaborati dal Gise, la Società italiana di cardiologia interventistica, collocano infatti l'Ospedale del Cuore della Fondazione Monasterio ai vertici nazionali nell'attività di emodinamica pediatrica, rafforzando ulteriormente il profilo di Monasterio come centro di eccellenza capace di garantire cure altamente specialistiche lungo tutto l'arco della vita.

