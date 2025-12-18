Generazioni Romagna giovani cooperatori a confronto con il presidente di Legacoop nazionale

Il confronto tra giovani cooperatori di Generazioni Romagna e il presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini, si è svolto a Forlì presso la sede di Formula Servizi. Un momento di dialogo e confronto per condividere idee, esperienze e prospettive future, rafforzando il ruolo delle nuove generazioni nel movimento cooperativo italiano.

