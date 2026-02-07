Nuovo piano idrogeologico | Così si bloccano investimenti | No ma attenti alle alluvioni

Un nuovo piano di assetto idrogeologico rischia di bloccare molti investimenti. Se venisse approvato, le imprese in pianura e nelle vallate si troverebbero ferme, perché si temono i rischi legati alle alluvioni. La questione divide: da un lato c’è chi chiede maggiori sicurezza, dall’altro chi teme nuove restrizioni economiche. La discussione è aperta e ancora nessuna decisione definitiva.

Un nuovo Piano di assetto idrogeologico (Pai) che, se fosse approvato, bloccherebbe per ragioni di sicurezza investimenti produttivi tanto in pianura quanto nelle vallate. È questo l'allarme lanciato da Legacoop Romagna, anche se l'Autorità di Bacino che ha proposto il documento precisa che "non è un vincolo". Tra le realtà che sarebbero toccate dal piano c'è VemSistemi, azienda informatica guidata da Davide Stefanelli, uno dei vicepresidenti di Confindustria Romagna. Andiamo con ordine: mercoledì in Regione c'è stato un primo incontro tra il segretario generale dell'Autorità di bacino Andrea Colombo e i rappresentanti delle Province interessate dal provvedimento: Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna e Rimini.

