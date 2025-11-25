Mercato Inter Sommer ai saluti? Inizia la ricerca dell’erede da parte di Marotta | tutti i nomi sul tavolo! E spunta una clamorosa suggestione

Inter News 24 Mercato Inter, Sommer ai saluti? Inizia la ricerca dell'erede da parte di Marotta: tutti i nomi sul tavolo! Occhio ad uno scenario a sorpresa. Il tema della difesa dei pali in vista della prossima stagione sta diventando sempre più incandescente in casa Inter. Complici gli errori tecnici commessi da Yann Sommer in questo avvio di campionato, ultimo dei quali l'incertezza decisiva nel derby contro il Milan sul gol di Pulisic, la dirigenza nerazzurra è costretta ad accelerare le riflessioni sul futuro. L'esperto portiere svizzero, che compirà 37 anni il prossimo dicembre, sembra pagare dazio alla carta d'identità.

