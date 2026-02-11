Il futuro di Marco Baroni al Torino è sempre più in bilico. Il presidente Urbano Cairo sta pensando di fare un passo deciso e potrebbe richiamare Juric, l’allenatore che aveva già guidato i granata e che ora potrebbe tornare sulla panchina. La decisione sembra vicina, e l’ambiente si prepara a un possibile colpo di scena.

Il futuro della panchina del Torino torna a essere un rebus. La posizione di Marco Baroni è tutt’altro che solida e, secondo quanto rivelato da Tuttosport, il presidente Urbano Cairo starebbe valutando seriamente una clamorosa restaurazione tecnica. Sebbene l’attuale allenatore dovrebbe restare alla guida dei granata fino al termine del campionato, lo scenario di un addio a giugno sta guadagnando consistenza, con un nome che svetta su tutti gli altri per la successione: Ivan Juric. Il tecnico croato, protagonista del triennio sotto la Mole tra il 2021 e il 2024, è il profilo individuato dalla dirigenza per ripristinare quella solidità difensiva che è mancata in questa stagione (il Torino è attualmente tra le peggiori difese del torneo). 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Torino, Baroni si gioca tutto: Cairo pensa al clamoroso ritorno di Juric

Approfondimenti su Torino Baroni

Il mercato di gennaio è un momento cruciale per il Napoli, che valuta possibili interventi per rafforzare la rosa in vista delle sfide decisive, tra cui il prossimo impegno contro l'Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Torino Baroni

Argomenti discussi: Toro a Monza in Coppa Italia: ecco perché con l'Inter si gioca su un campo neutro. Intanto Baroni...; Baroni pre Fiorentina-Torino: Stagione già finita? Io vivo di ambizione; Toro, Baroni: Siamo tutti in gioco. Schuurs verso il taglio; Baroni: Adams si è allenato, Simeone sta bene. Ecco come stanno Tameze, Gineitis e Nije.

La Repubblica ed. Torino: A pranzo c’è il Lecce. Baroni si gioca il posto. Se salta ecco D’AversaSalentini in crisi, i granata devono vincere. Già arrivati i rinforzi Prati e Marianucci. I tifosi svuotano la Maratona. Eccola, la domenica che, in un modo o nell’altro, ... torinogranata.it

Torino, Baroni all’ultima spiaggia: col Lecce si gioca tutto. Brividi con il precedente MazzarriAl Torino è arrivata l’ora della resa dei conti. Vlasic e compagni devono reagire per non precipitare ancora di più in classifica,. tuttomercatoweb.com

Il #Torino di #Baroni fatica a migliorare rispetto alla passata stagione, nonostante l’obiettivo dichiarato del tecnico fosse superare i risultati. La squadra è 13ª in classifica, a quattro punti dalla zona retrocessione x.com

L'analisi della partita di Marco #Baroni tra dichiarazioni forzate e sostituzioni che hanno aiutato la squadra #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - facebook.com facebook