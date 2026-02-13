Nuovi rincari da oggi per le sigarette

Da oggi, i prezzi delle sigarette del gruppo Japan Tobacco sono saliti, causando lamentele tra i consumatori. La società ha deciso di aumentare i costi di oltre 100 marche di sigarette, colpendo così i fumatori abituali. Questa scelta arriva pochi mesi dopo gli ultimi aumenti di gennaio, che avevano già fatto salire i prezzi. Ora, chi acquista queste marche dovrà spendere di più, con un impatto diretto sul portafoglio dei consumatori.

Da oggi le sigarette costano di più: rincari fino a 30 centesimi a pacchetto. Ecco gli elenchi con i prezzi definiti Da oggi, i prezzi delle sigarette aumentano fino a 30 centesimi per pacchetto, con un impatto diretto sui consumatori. In arrivo nuovi rincari sulle sigarette: quali sono i marchi interessati Sono previsti nuovi aumenti nei prezzi delle sigarette già da questa settimana. Aumenta di 30 centesimi il prezzo delle sigarette Prezzo sigarette, da oggi scattano nuovi aumenti: a quanto ammontano; Sigarette, nuovi aumenti da oggi 13 febbraio: la tabella dei prezzi aggiornati e le marche interessate; Sigarette, da domani altro rincaro: ecco quali costano di più (e quanto pagherai in più); Sigarette, aumenti prezzi dal 13 febbraio: fino a 30 centesimi in più a pacchetto. Listino aggiornato. Sigarette, nuovi rincari: Camel a 6,30 euro, Winston a 5,80 | Salve le TereaNuovo rincaro delle sigarette. Dopo gli aumenti che a metà gennaio avevano interessato i marchi più diffusi, adesso aumentano anche diversi prodotti del gruppo JTI (Japan Tobacco International). Aumento prezzi sigarette 2026: da oggi nuovi rincari fino a 30 centesimi su sigarette, sigari e tabaccoDal 13 febbraio 2026 scattano nuovi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato in Italia, con rincari fino a 30 centesimi a confezione. I listini aggiornati riflettono l'adeguamento. Nuovi aumenti per le sigarette: rincari in arrivo anche per altri marchi e prodotti da tabacco

