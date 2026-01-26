In arrivo nuovi rincari sulle sigarette | quali sono i marchi interessati

Sono previsti nuovi aumenti nei prezzi delle sigarette già da questa settimana. Dopo il primo incremento di circa 30 centesimi, alcuni marchi subiranno ulteriori rincari. Questa variazione interesserà diverse marche, influenzando il costo del prodotto per i consumatori. È importante essere aggiornati sulle variazioni di prezzo per una scelta consapevole e informata.

La prima tranche ha riguardato più di ottanta marchi. Tra gli aumenti attesi nei prossimi giorni ci sono le Camel Nuova tranche di rincari sulle sigarette in arrivo già da questa settimana. Dopo la prima fase di aumenti di circa 30 centesimi di euro su ciascun pacchetto, ulteriori marchi di sigarette costeranno di più. Tra quelli interessati ci sono le Camel, il cui prezzo dovrebbe aumentare di 30 centesimi, portando una confezione di Camel Blue da 20 sigarette a 6,30 euro. La prima tranche di aumenti è scattata dieci giorni fa, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato ai tabaccai i nuovi tariffari per il 2026, a seguito dell'incremento delle accise previsto dall'ultima legge di bilancio del governo Meloni.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su arrivo nuovi

Si avvicinano nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette in Italia.

Nel 2026 sono previsti nuovi aumenti dei prezzi delle sigarette, con una seconda ondata di rincari che interesserà diversi marchi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su arrivo nuovi

Argomenti discussi: Sigarette, in arrivo la seconda tranche di rincari da 30 centesimi; Sigarette, nuovi aumenti: ecco quali marchi (e a quanto ammontano i rincari della nuova tranche); Sigarette più care: ecco tutti i rincari; Dalla casa al telefono, trasporti e servizi: il 2026 degli aumenti. Le alternative e come difendersi.

Prezzi sigarette 2026, in arrivo nuovi aumenti: quali sono i marchi interessatiÈ in arrivo una seconda ondata di rincari per le sigarette. La prima tranche ha riguardato più di ottanta marchi, colpiti dall'aumento dell accise disposto ... fanpage.it

Sigarette, in arrivo la seconda tranche di rincari da 30 centesimiROMA – La prossima settimana è attesa la seconda tranche di rincari per le sigarette: tocca alla Camel che, con aumento di 30 centesimi, arriverebbero a 6,30 euro a pacchetto. Il tutto per un incasso ... repubblica.it

#Amazon si prepara a nuovi maxi-licenziamenti: in arrivo a breve nuovo round di tagli che con quelli dello scorso ottobre porterebbe gli esuberi a quota 30.000. In Italia incentivate dimissioni volontarie. Tra i motivi, l'adozione massiccia dell'AI. Il servizio di @eli x.com

Amazon si prepara a nuovi maxi-licenziamenti: in arrivo a breve nuovo round di tagli che con quelli dello scorso ottobre porterebbe gli esuberi a quota 30.000. In Italia incentivate dimissioni volontarie. Tra i motivi, l'adozione massiccia dell'AI. Il servizio di Elisa - facebook.com facebook