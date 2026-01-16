Da oggi le sigarette costano di più | rincari fino a 30 centesimi a pacchetto Ecco gli elenchi con i prezzi definiti

Da oggi, i prezzi delle sigarette aumentano fino a 30 centesimi per pacchetto, con un impatto diretto sui consumatori. Questa misura, approvata dal governo, mira a generare entrate per circa 15 miliardi di euro, contribuendo alle finanze pubbliche. Di seguito sono riportati i nuovi prezzi ufficiali, utili per conoscere le variazioni e pianificare eventuali acquisti.

Scattano oggi gli aumenti delle sigarette che garantiranno all’erario un ingresso di ben 15 miliardi. Sono previsti aumenti fino a 30 centesimi per le Philip Morris mentre le Marlboro costeranno 6,80 euro a pacchetto. Nelle casse dello Stato, per questo 2026, arriveranno circa 900 milioni in più. Gli aumenti coinvolgono anche i sigari ed il tabacco trinciato. Escluse invece il trinciato riscaldato. Sul sito agenzia dogane e monopoli sono indicati i vari rincari, per ora inferiori rispetto a quelli ipotizzati in fase di discussione di manovra. «Una tassa sui vizi». L’associazione degli oncologi riporta Ansa, chiede da anni un rincaro da 5 euro a pacchetto. 🔗 Leggi su Open.online

