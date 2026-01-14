Nuove licenze taxi Graduatoria definitiva

Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per l’assegnazione di nuove licenze taxi. Le procedure per la successiva assegnazione dei titoli ai candidati idonei sono ora in fase di avvio. Questa iniziativa mira a regolamentare e valorizzare il servizio di trasporto pubblico locale, garantendo trasparenza e accesso equo alle risorse disponibili.

Via libera dal Comune di Pisa alla graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per nuove licenze taxi, partono ora le procedure per la successiva assegnazione delle licenze ai candidati risultati idonei. Il provvedimento fa seguito a un iter amministrativo lungo e complesso, segnato altresì dalla presentazione di alcuni ricorsi al Tar Toscana ancora pendenti. "L'amministrazione comunale - sottolinea l'assessore al commercio, Paolo Pesciatini - ha ritenuto doveroso procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all'avvio dell'assegnazione delle licenze taxi alla luce di diversi elementi.

