La nuova truffa svuota-conto | basta un nostro video pubblicato sui social

Una nuova truffa si diffonde rapidamente sui social: basta un video pubblicato online per svuotare i conti correnti delle vittime. Fino a poco tempo fa, i truffatori puntavano soprattutto su email e messaggi sms, spesso scritti male e destinati a colpire soprattutto gli anziani. Ora, invece, hanno trovato un modo più diretto e convincente, usando video che sembrano autentici per ingannare le persone e rubare i soldi.

L'intelligenza artificiale può clonare la voce dai TikTok o dalle storie su Instagram: basta un video di tre secondi per creare una replica vocale perfetta. Ecco l'arma in più dei criminali informatici Fino a poco tempo fa le truffe ‘digitali’ viaggiavano via mail o sms, spesso sgrammaticati e in grado di colpire, in particolar modo, le persone più anziane. Ora, complice l'intelligenza artificiale, la frontiera si è spostata su un terreno più ‘intimo’, quello della voce. Le pause, l'inflessione dialettale, la cadenza: oggi bastano 3 secondi di audio registrato ai criminali per clonare perfettamente la voce di chiunque, senza dover ricorrere a intercettazioni di alcun tipo.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

