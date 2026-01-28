La nuova truffa svuota-conto | basta un nostro video pubblicato sui social

Una nuova truffa si diffonde rapidamente sui social: basta un video pubblicato online per svuotare i conti correnti delle vittime. Fino a poco tempo fa, i truffatori puntavano soprattutto su email e messaggi sms, spesso scritti male e destinati a colpire soprattutto gli anziani. Ora, invece, hanno trovato un modo più diretto e convincente, usando video che sembrano autentici per ingannare le persone e rubare i soldi.

L'intelligenza artificiale può clonare la voce dai TikTok o dalle storie su Instagram: basta un video di tre secondi per creare una replica vocale perfetta. Ecco l'arma in più dei criminali informatici Fino a poco tempo fa le truffe ‘digitali’ viaggiavano via mail o sms, spesso sgrammaticati e in grado di colpire, in particolar modo, le persone più anziane. Ora, complice l'intelligenza artificiale, la frontiera si è spostata su un terreno più ‘intimo’, quello della voce. Le pause, l'inflessione dialettale, la cadenza: oggi bastano 3 secondi di audio registrato ai criminali per clonare perfettamente la voce di chiunque, senza dover ricorrere a intercettazioni di alcun tipo.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Svuota Condo

Una recente ondata di truffe digitali mira a sfruttare la vulnerabilità delle Tessere Sanitarie italiane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Svuota Condo

Argomenti discussi: Arriva una nuova truffa e svuota il conto: come evitarla; Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa: la nuova truffa che svuota le case degli anziani; Nuova truffa 'svuota conto': falsi messaggi vota ballerina su WhatsApp.; Nuova truffa con pentole e materassi: gente costretta a pagare migliaia di euro.

Truffa autovelox, la falsa multa che svuota il conto: come difendersiMigliaia di cittadini hanno già segnalato un nuovo tentativo di truffa: sembra una normale multa per eccesso di velocità, ma è solo un raggiro ... virgilio.it

Buongiorno, siamo i carabinieri: la truffa della targa clonata che svuota le case degli anzianiBuongiorno, siamo i carabinieri: la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori. Inizia così una nuova truffa telefonica che sta prendendo di mira soprattutto gli anziani, messa ... chiccheinformatiche.com

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova truffa via email su presunti depositi cauzionali non versati. Come riconoscere il phishing e cosa fare. facebook

La nuova truffa che chiede di aggiornare lo Spid: come funziona e perché è pericolosa x.com