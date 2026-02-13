Nuova impresa per Michela Moioli bronzo nello snowboard cross

Da agi.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michela Moioli conquista la sua terza medaglia olimpica a Livigno, dove il sole splende forte e il vento soffia tra le piste di snowboard. La giovane atleta italiana si è distinta con coraggio tra salti e curve strette, portando a casa un nuovo bronzo. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e condizioni difficili in montagna.

AGI - Il solleone di  Livigno  bacia la terza  medaglia olimpica  di  Michela Moioli  tra salti e adrenaliniche paraboliche. L’azzurra è  bronzo  – la 18esima medaglia per l’Italia ai  Giochi di Milano Cortina 2026  – nel sempre spettacolare  snowboardcross (Sbx), la disciplina dello snowboard con partenza in gruppo, ovvero a blocchi di quattro fino ad arrivare alla finale. Una collezione di medaglie . Dopo l’ oro di PyeongChang 2018, l’ argento nella gara a squadre a Pechino 2022, la collezione della  snowboarder bergamasca  sulle nevi di ‘casa’ di  Livigno  ha conquistato un bellissimo bronzo. 🔗 Leggi su Agi.it

nuova impresa per michela moioli bronzo nello snowboard cross

© Agi.it - Nuova impresa per Michela Moioli, bronzo nello snowboard cross

Michela Moioli bronzo nello snowboard cross: terza medaglia olimpica consecutiva

Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross ai Giochi Olimpici, portando a casa la sua terza medaglia consecutiva grazie a una rimonta in semifinale e a una gara tatticamente impeccabile in finale.

Michela Moioli, chi è l’azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026

Michela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026, grazie alla sua determinazione e alle recenti fatiche in allenamento.

Argomenti discussi: Cinghiali, indennizzi più alti: la Provincia coprirà il 90 per cento del danno; Costanzo Maggiò: Il mio sogno? Costruire un grattacielo a New York; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Michela Moioli, la snowboarder che ha vinto tutto ma desiderosa di rivincita.