Nuova impresa per Michela Moioli bronzo nello snowboard cross

Michela Moioli conquista la sua terza medaglia olimpica a Livigno, dove il sole splende forte e il vento soffia tra le piste di snowboard. La giovane atleta italiana si è distinta con coraggio tra salti e curve strette, portando a casa un nuovo bronzo. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e condizioni difficili in montagna.

AGI - Il solleone di Livigno bacia la terza medaglia olimpica di Michela Moioli tra salti e adrenaliniche paraboliche. L'azzurra è bronzo – la 18esima medaglia per l'Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026 – nel sempre spettacolare snowboardcross (Sbx), la disciplina dello snowboard con partenza in gruppo, ovvero a blocchi di quattro fino ad arrivare alla finale. Una collezione di medaglie . Dopo l' oro di PyeongChang 2018, l' argento nella gara a squadre a Pechino 2022, la collezione della snowboarder bergamasca sulle nevi di 'casa' di Livigno ha conquistato un bellissimo bronzo. All'esordio olimpico, a 19 anni, si era rotta il crociato a un passo soltanto dalle medaglie. Poi, però, Michela Moioli si è presa un posto nella storia a cinque cerchi.