Michela Moioli bronzo nello snowboard cross | terza medaglia olimpica consecutiva

Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross ai Giochi Olimpici, portando a casa la sua terza medaglia consecutiva grazie a una rimonta in semifinale e a una gara tatticamente impeccabile in finale. La campionessa italiana, già medagliata a PyeongChang e Pechino, si conferma tra le migliori al mondo e aggiunge un altro tassello alla sua straordinaria carriera olimpica. La gara si è svolta sotto il sole di Milano, con tifosi in fermento lungo il tracciato.

Dopo PyeongChang e Pechino, l'azzurra conquista il terzo podio consecutivo ai Giochi. Rimonta in semifinale, gara intelligente in finale: oro a Josie Baff, argento a Eva Adamczykova. Dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento di Pechino 2022, Michela Moioli firma la terza medaglia olimpica consecutiva nello snowboard cross. A Milano Cortina 2026 arriva il bronzo che completa la sua collezione ai Cinque Cerchi e la consacra definitivamente come la più grande italiana di sempre nella specialità. Non è stato un percorso semplice. Nei giorni precedenti la gara la bergamasca aveva dovuto fare i conti con qualche problema fisico, ma la volontà di essere al via nella rassegna casalinga era troppo forte.