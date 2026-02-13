Nuova frontiera delle batterie | il calcio offre stabilità e lunga durata

Il team di ricercatori italiani ha scoperto che il calcio può essere usato come materiale per le nuove batterie, offrendo maggiore stabilità e lunga durata. Questa innovazione nasce dall’esigenza di trovare alternative più efficienti ai tradizionali sistemi a base di litio, spesso soggetti a problemi di durata e costi elevati. A differenza delle batterie tradizionali, quelle a base di calcio resistono meglio alle cicliche di ricarica e si ricaricano più velocemente, aprendo nuove possibilità per l’elettronica di consumo e il settore automobilistico.

Un importante progresso nella tecnologia delle batterie potrebbe cambiare il futuro dell'accumulo energetico. Un team di ricercatori della Hong Kong University of Science and Technology ha sviluppato una nuova generazione di batterie agli ioni di calcio, superando alcuni dei limiti che finora ne avevano frenato la diffusione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Advanced Science, descrive un sistema innovativo basato su un elettrolita quasi-solido progettato con quadri organici covalenti redox-attivi. Una soluzione che potrebbe aprire la strada a sistemi di accumulo più sicuri, sostenibili e meno dipendenti dal litio.