Geotab ecco lo studio che rivela la durata delle batterie nelle auto elettriche

Ecco uno studio di Geotab che analizza la durata delle batterie nelle auto elettriche. La batteria rappresenta un elemento fondamentale del veicolo, soggetto a un naturale processo di usura nel tempo. Questa analisi fornisce dati utili per comprendere meglio la longevità delle batterie e supportare scelte informate per chi valuta l’acquisto di un’auto elettrica.

Uno dei principali interrogativi legati alla diffusione delle auto elettriche riguarda la durata della batteria, componente centrale del veicolo e soggetta fisiologicamente a un lento degrado nel tempo. Le analisi più recenti, però, contribuiscono a ridimensionare questa preoccupazione. L’ultimo studio condotto da Geotab, azienda leader nella telematica per flotte, offre infatti un quadro rassicurante basato su dati reali di utilizzo. L’indagine ha analizzato le prestazioni di oltre 22.700 veicoli elettrici, appartenenti a 21 diversi produttori, monitorati attraverso sistemi telematici. Il risultato principale emerso è chiaro: la degradazione media annuale delle batterie è pari al 2,8 per cento, confermando la solidità e l’affidabilità degli attuali pacchi batteria impiegati nelle auto elettriche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Il test rapido di LG per la "salute" delle batterie delle auto elettriche usate. Bastano 5 minuti

Leggi anche: Batterie più durature per le auto elettriche, la scoperta di Unipi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I dati di Geotab sul degrado delle batterie delle auto; Uno studio rivela che ogni anno le batterie perdono il 2,3% di capacità; Ricarica rapida e degrado batteria: ecco cosa rivela uno studio.

Ricarica rapida e degrado batteria: ecco cosa rivela uno studio - 700 EV mostra che le ricariche DCFC ad alta potenza aumentano il degrado: fino al 3% annuo. msn.com