Festa della polizia locale a Sorbara distribuiti elogi ed encomi per elevati profili professionali

Martedì scorso si è tenuta la cerimonia della Festa della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia. L'evento ha visto la consegna di elogi ed encomi a membri che si sono distinti per elevati profili professionali, riconoscendo il loro contributo alla sicurezza e al servizio della comunità locale.

