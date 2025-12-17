Per la polizia locale un presidio nella zona sud di Torino | aperta la nuova sede ospiterà 40 agenti

Oggi a Torino è stata inaugurata la nuova sede della polizia locale nella zona sud, in strada comunale di Mirafiori 7. Un presidio moderno e funzionale che accoglierà 40 agenti, rafforzando la sicurezza e la presenza sul territorio. La cerimonia rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza nella parte meridionale della città.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, è stato inaugurato il nuovo presidio della polizia locale di Torino per la zona sud, in strada comunale di Mirafiori 7. I nuovi locali, ricavati nel centro civico della Circoscrizione 2, saranno destinati all'aliquota pronto impiego sud. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

polizia locale presidio zonaScritte contro i vigili del nuovo presidio: Mirafiori Sud riparte tra vandalismi e tensione - Notte di insulti contro la polizia locale prima dell’inaugurazione, il Pd condanna: “Violenza simbolica inaccettabile” ... giornalelavoce.it

polizia locale presidio zonaMirafiori lasciata sola per anni, ora torna un presidio: la sicurezza rientra dal portone del civico - Dopo cinque anni riapre la sede della polizia locale al Sud di Torino, 40 agenti in strada ma Lo Russo chiama in causa il Governo ... giornalelavoce.it

polizia locale presidio zonaTorino, riaperto dopo 5 anni il presidio di polizia locale a Mirafiori - Riaperto il presidio di polizia locale di Mirafiori: 40 nuovi agenti sul territorio. quotidianopiemontese.it

