Per la polizia locale un presidio nella zona sud di Torino | aperta la nuova sede ospiterà 40 agenti

Oggi a Torino è stata inaugurata la nuova sede della polizia locale nella zona sud, in strada comunale di Mirafiori 7. Un presidio moderno e funzionale che accoglierà 40 agenti, rafforzando la sicurezza e la presenza sul territorio. La cerimonia rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza nella parte meridionale della città.

© Torinotoday.it - Per la polizia locale un presidio nella zona sud di Torino: aperta la nuova sede, ospiterà 40 agenti Nella mattinata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, è stato inaugurato il nuovo presidio della polizia locale di Torino per la zona sud, in strada comunale di Mirafiori 7. I nuovi locali, ricavati nel centro civico della Circoscrizione 2, saranno destinati all'aliquota pronto impiego sud.

Mirafiori lasciata sola per anni, ora torna un presidio: la sicurezza rientra dal portone del civico - Dopo cinque anni riapre la sede della polizia locale al Sud di Torino, 40 agenti in strada ma Lo Russo chiama in causa il Governo ... giornalelavoce.it

Torino, riaperto dopo 5 anni il presidio di polizia locale a Mirafiori - Riaperto il presidio di polizia locale di Mirafiori: 40 nuovi agenti sul territorio. quotidianopiemontese.it

