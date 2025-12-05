Nuoto risultati batterie Europei in vasca corta | Curtis e D’Ambrosio sugli scudi nei 100 sl Razzetti convincente
Andata in archivio la quarta giornata di batterie degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), tanti atleti azzurri sui blocchetti di partenza e ci sono stati tanti spunti positivi in vista della sessione serale (ore 19.00), che prevederà semifinali e finali. Nei 200 misti Anita Gastaldi e Alberto Razzetti hanno centrato l’accesso al penultimo atto. L’azzurra ha siglato il decimo tempo dell’overall mattutino, guidato dall’olandese Marrit Steenbergen (2’08?20), in 2’09?81. Il ligure, con grande autorevolezza, ha gestito la sua azione, toccando la piastra in 1’54?05. 🔗 Leggi su Oasport.it
