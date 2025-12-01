Volley Serie A3 La Conad batte Mantova e consolida il primato Chevalier sugli scudi | 24 punti
CONAD 3 MANTOVA 1 CONAD TRICOLORE: Bertoni ne, Signorini ne, Chevalier 24, Marini (L), Scaltriti 1, Barone 7, Mian 18, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 8, Sanguanini ne, Zecca (L), Mazzon 15, Santambrogio 2. All. Zagni. GABBIANO MANTOVA: Baciocco 18, Cremonesi ne, El Mouadden (L) ne, Baldazzi 12, Simoni 11, Andriola 1, Pinali ne, Sommavilla (L), Guerriero 3, Zanini 7, Gola ne, Selleri ne, Toajari, Maiocchi 9. All. Radici. Arbitri: Di Lorenzo e Mannarino. Parziali: 25-16, 23-25, 25-20, 25-18. Seconda vittoria consecutiva per la Conad (19), che piega in 4 set la resistenza di Mantova e consolida il primato in Serie A3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
