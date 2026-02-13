Nuoto pinnato riconoscimento speciale per l’under 18 apuana che si è distinta nella specialità della Fipsas Lara Pelliccia premiata a Roma dal Coni per i successi conseguiti nella scorsa stagione

Lara Pelliccia, giovane atleta di nuoto pinnato dell’APUANA, ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Coni a Roma, per i risultati ottenuti nella scorsa stagione. La premiazione si è svolta nel salone d’onore del Coni, dove Lara è stata premiata insieme ad altri 126 atleti della Fipsas, la Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee, per aver conquistato successi significativi nella specialità.

di Maurizio Munda Cerimonia speciale per Lara Pelliccia, che nel salone d'onore del Coni a Roma, è stata premiata per i successi sportivi insieme ad altri 126 atleti di tutte le specialità della Fipsas (la Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per essersi particolarmente distinti lo scorso anno. Con la Pelliccia, premiata anche un'altra atleta toscana, la fiorentina Silvia Belli. Entrambe atlete del nuoto pinnato, la giovanissima Lara è una Under 18 che ha vinto l'oro nella staffetta 4x150, oltre agli argenti nei 1000 metri, nei 3000 metri e nella staffetta 4x1000, senza dimenticare il bronzo assoluto nella elimination race.