Europei 2025 nuoto Italia subito da podio con Quadarella Cerasuolo Martinenghi e le staffette veloci!

Si alza il sipario sull’ ultima grande manifestazione internazionale del 2025, gli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, che aprono idealmente la lunga marcia verso un 2026 già proiettato all’Olimpiade di Los Angeles. Sei giorni di gare, talenti emergenti, big affermati e sfide incandescenti aspettano l’Italia, che si presenta in Polonia con una squadra profonda e ambiziosa, decisa a misurare il proprio stato di forma e, perché no, a inseguire un medagliere da protagonista assoluta. La prima giornata degli Europei in vasca corta di Lublino 2025 apre il programma con le batterie dei 400 stile libero femminili, dove l’Italia si affida a Simona Quadarella e Anna Chiara Mascolo e dove si potrà ammirare il debutto internazionale della giovane promessa azzurra Alessandra Mao. 🔗 Leggi su Oasport.it

