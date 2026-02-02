Domenica 8 febbraio, la piscina di Forlì si riempirà di giovani atleti pronti a mostrare i primi risultati di mesi di allenamenti intensi. La Rari Nantes Romagna aprirà ufficialmente la stagione con il circuito Fin categoria Propaganda, un appuntamento che segna il ritorno in vasca per le sincronette e i sincronetti. Dopo settimane di preparazione e tanta fatica, i nuotatori si preparano a mettere in scena la loro passione e determinazione davanti al pubblico.

L’8 febbraio i fari sono puntati sulla piscina comunale per il trofeo Fin: la sfida delle sincronette tra la precisione tecnica del mattino e lo spettacolo del pomeriggio Forlì si prepara a inaugurare la sua nuova stagione di nuoto artistico. Domenica 8 febbraio la piscina cittadina diventerà il palcoscenico del circuito Fin categoria Propaganda, appuntamento che segna di fatto l’avvio dell’annata per le sincronette e i sincronetti della Rari Nantes Romagna, pronti a trasformare il lavoro di mesi in gesti eleganti e sorrisi trattenuti a fatica dietro le cuffie. La categoria Propaganda è il cuore didattico della disciplina: un campionato pensato non per i professionisti, ma per chi sta crescendo, sperimentando e imparando ad amare il nuoto artistico senza la pressione dei grandi palcoscenici nazionali.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Forlì Nuoto Artistico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Forlì Nuoto Artistico

Argomenti discussi: Mesi di apnea e allenamenti infiniti: il nuoto artistico pronto al primo tuffo stagionale; AvA e l’apnea emotiva di Trattieni il respiro; La ricerca identifica disturbi respiratori precoci nei neonati; Respiraripararigenera: attività motoria, sportiva e scientifica in ambienti straordinari, evento speciale alla d'Annunzio.

Russare e apnee nei bambini: lo spray salino che in uno studio ha migliorato i sintomi in 3 mesiUno studio su JAMA Pediatrics ha scoperto che 12 settimane di spray nasale salino hanno risolto i sintomi di OSDB in circa metà dei bambini 3-12 anni. nostrofiglio.it

Apnea da record: Umberto Raimondi sott’acqua per 8 minutiL’atleta piacentino della Calypso Umberto Raimondi ha fatto registrare a Bolzano il nuovo record Italiano m1 (master) con lo straordinario tempo di 8’0921 ... sportpiacenza.it

Cerco Giorgio Volpe per un articolo che Apnea Magazine pubblicò su mio padre Franco Pavone "Pavone il Gamma", potete aiutarmi Grazie - facebook.com facebook