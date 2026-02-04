Turismo catanese in emergenza dopo il ciclone Harry | Confindustria chiede interventi urgenti

Il settore turistico di Catania si trova in difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry. Le strutture ricettive registrano cali drastici di prenotazioni e molte aziende segnalano danni ingenti. Confindustria chiede interventi immediati per aiutare gli operatori a riprendere l’attività e sostenere l’economia locale. La crisi rischia di durare ancora a lungo se non arriveranno aiuti concreti.

Settore turistico colpito da una crisi senza precedenti. Catania, 4 febbraio 2026. Il turismo a Catania vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni in seguito al devastante passaggio del ciclone Harry. Le conseguenze sull'economia locale sono pesanti e immediate, con stabilimenti balneari e strutture ricettive gravemente danneggiati e, in molti casi, impossibilitati a pianificare una ripresa nel breve periodo. A lanciare un forte segnale di allarme è Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, che ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente della Regione Siciliana, all'assessore regionale al Turismo e al sindaco di Catania, chiedendo azioni tempestive e concrete a sostegno delle imprese colpite.

