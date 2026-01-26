Un recente sviluppo riguarda le forze armate cinesi, con il generale Zhang Youxia al centro di un’indagine. Accusato di aver passato segreti nucleari agli Stati Uniti e di aver ricevuto tangenti, questa vicenda mette in discussione la stabilità e la fiducia interna all’esercito cinese. La notizia solleva interrogativi sulle dinamiche di potere e sulla sicurezza nazionale in un contesto geopolitico sempre più complesso.

(Adnkronos) – Un'accusa senza precedenti scuote i vertici delle forze armate in Cina. Zhang Youxia, il più alto generale in servizio e per anni considerato il più fidato alleato militare del presidente Xi Jinping, è sospettato di aver trasmesso agli Stati Uniti informazioni chiave sul programma nucleare di Pechino e di aver incassato tangenti in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Xi Jinping caccia il capo dell’esercito, terremoto a Pechino: «Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi»Recenti sviluppi nel panorama politico cinese hanno portato alla rimozione del capo dell’esercito, con accuse di spionaggio riguardanti il programma nucleare.

Xi Jinping silura il generale più potente della Cina: vendeva segreti nucleari per enormi sommeRecenti sviluppi nei vertici militari cinesi hanno portato alla rimozione di Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale, e Liu Zhenli, capo dello Stato maggiore congiunto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Cina trema, il generale 'amico' di Xi è una spia degli Stati Uniti?; Xi Jinping caccia il capo dell'esercito, terremoto a Pechino: Ha passato agli Usa segreti sulle armi nucleari cinesi; Punizione sotto l’incrocio, ma arbitro non ‘vede’ il gol: scandalo arbitrale in Turchia; Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo Sassuolo.

Cina, terremoto nell'esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa?Il generale considerato il più fidato alleato militare del presidente Xi Jinping avrebbe trasmesso agli Stati Uniti informazioni chiave sul programma nucleare ... adnkronos.com

Cina nel caos, Xi licenzia il capo dell'esercito. Il Wall Street Journal: Ha passato informazioni agli Usa sul nucleareCina nel caos, il presidente Xi Jinping ha licenziato due alti generali, uno di loro considerato il capo dell'esercito di Pechino. Sono indagati per gravi violazioni disciplinari e della legge, una ... affaritaliani.it

Terremoto diplomatico a Parigi: Macron dice addio alla sottomissione verso Washington. In un momento di altissima tensione, il Presidente francese ha lanciato un messaggio che ha gelato la Casa Bianca: La Cina è benvenuta in Europa. Non è solo una fr - facebook.com facebook

#Cina Terremoto tra i vertici militari cinesi. Sospettato di 'gravi violazioni della disciplina e della legge' Zhang Youxia, il numero uno dei militari, membro del Politburo e vicepresidente della Commissione militare centrale. Lo riferiscono i media statali Foto An x.com