Notte di paura sullo Stretto vento e mare flagellano la città

Stretto in Agonia: Una notte di tempesta devasta Reggio Calabria e l’entroterra. La città è stata colpita da una violenta ondata di vento e mareggiata che ha causato crolli, allagamenti e blackout in diverse zone, lasciando molti residenti isolati e senza corrente. Un dettaglio che distingue questa notte di caos è stato il forte boato prodotto dal crollo di un tratto di muro di contenimento sul lungomare, che ha provocato l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Stretto in Agonia: Una Notte di Tempesta Devasta Reggio Calabria e l’Entroterra. Reggio Calabria è stata colpita da una violenta tempesta nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, con venti impetuosi, mareggiate e piogge torrenziali che hanno causato danni diffusi in tutta la provincia. Le operazioni di soccorso sono state intense, con oltre trenta interventi già completati e altrettanti in attesa, aggravando una situazione già tesa a causa del recente passaggio del ciclone Harry. La furia del maltempo ha messo a nudo la fragilità di un territorio storicamente esposto a eventi meteorologici estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su notte paura

Il Salento si trova sotto una forte ondata di maltempo.

Ultime notizie su notte paura

Notte di paura sullo Stretto, vento e mare flagellano la cittàTetti scoperchiati e stabilimenti distrutti sul Lungomare Falcomatà. Chiusi tratti costieri, voli dirottati e danni diffusi anche in provincia ... corrieredellacalabria.it

Cosenza: notte di paura e maltempo devastante, fiumi a rischio esondazione e strade sommersePiogge torrenziali e venti di burrasca flagellano il Cosentino. Il Crati osservato speciale, il Campagnano esonda tra Cosenza e Rende. Devastazione a Molino Irto. Interventi continui di vigili del fuo ... quicosenza.it

