Messina in marcia la città si unisce contro il Ponte sullo Stretto

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito da piazza Castronovo il corteo della grande manifestazione “No Ponte”, e già si sente l’eco dei cori che colorano la città: “Lo dice il pesce spada, lo dice il Capodoglio, il ponte sullo Stretto non lo voglio!” strillano i manifestanti, tra striscioni dipinti a mano e bandiere che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

