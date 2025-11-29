Messina in marcia la città si unisce contro il Ponte sullo Stretto
È partito da piazza Castronovo il corteo della grande manifestazione “No Ponte”, e già si sente l’eco dei cori che colorano la città: “Lo dice il pesce spada, lo dice il Capodoglio, il ponte sullo Stretto non lo voglio!” strillano i manifestanti, tra striscioni dipinti a mano e bandiere che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
