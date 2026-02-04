Vento e pioggia flagellano il Salento | alberi sradicati e infrastrutture danneggiate

Il Salento si trova sotto una forte ondata di maltempo. Il vento ha iniziato a soffiare duro già al mattino, scuotendo alberi e causando qualche problema alle infrastrutture. Nel pomeriggio, la pioggia si è intensificata, trasformandosi in un temporale che ha proseguito fino a sera. Diverse strade sono state allagate e alcune piante sono state sradicate, creando disagi nella zona. La situazione resta critica mentre le autorità monitorano i danni.

LECCE – Prima il vento, che ha iniziato a crescere fin dal mattino. Poi ci si è messa la pioggia, salita d'intensità nelle ore, fino a diventare temporale nel tardo pomeriggio.Una giornata di estrema criticità quella vissuta oggi nella provincia di Lecce, colpita da una violenta perturbazione. Nella zona centro-meridionale della Puglia, le raffiche di vento fino a 57 kmh hanno confermato le previsioni di maltempo. Vento e pioggia flagellano il Salento: alberi sradicati e infrastrutture danneggiateLa furia della perturbazione atlantica mette in ginocchio l'intero territorio, da Lecce fino al Capo di Leuca. Oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco, colpite autovetture e crollati muri. Maltempo nel Salento: pioggia, vento e danni in numerose località. A Marina di Ugento crolla muro esterno chiesa Madonna dell'AiutoA rischio la circolazione sulla statale 274 tra Presicce e Acquarica, con alberi di pino caduti nei pressi del poliambulatorio della Cittadella della Salute. A Lecce, Viale De Pietro è stato

