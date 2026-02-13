Nothing phone 4a fuga di colore solleva più domande che risposte

Il Nothing Phone 4a è al centro di una fuga di colore che solleva più domande che risposte, alimentando l’interesse tra gli appassionati di tecnologia. La fuga, diffusa sui social, mostra il telefono in una colorazione mai vista prima, ma senza conferme ufficiali sulla disponibilità o sulle specifiche. Questa novità, che riguarda anche la versione Pro, fa pensare a possibili varianti di memoria e nuove opzioni cromatiche, mentre si ipotizza un hardware più potente rispetto ai modelli precedenti.

questo testo propone un riepilogo mirato sulle novità emerse riguardo Nothing Phone 4a e Nothing Phone 4a Pro, concentrandosi su opzioni di memoria, possibilità cromatiche e ipotesi di caratteristiche hardware. le informazioni disponibili derivano da leaked indiscrezioni e previsioni di esperti del settore, non ancora confermate ufficialmente. nothing phone 4a e 4a pro: archiviazione, colori e potenziali specifiche. ram e opzioni di archiviazione. le fuite indicano due configurazioni di memoria per entrambi i modelli: 8 gb di ram con 128 gb di memoria interna e 12 gb di ram con 256 gb di spazio di archiviazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Iniziano le prime anticipazioni sui nuovi Nothing Phone 4a e 4a Pro.

A pochi giorni dall’inizio del Mobile World Congress di Barcellona, emergono le prime specifiche del Nothing Phone 4a.

