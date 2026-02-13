Norris contro Verstappen | Le nuove F1 non gli piacciono? Può smettere La Ferrari? È davanti

Lando Norris ha risposto duramente a Max Verstappen, che aveva criticato le nuove monoposto di Formula 1, sostenendo che non gli piacciono e invitando il campione olandese a smettere se non le apprezza. Norris ha sottolineato come le nuove vetture rappresentino una sfida stimolante, sottolineando anche che la Ferrari è attualmente davanti in classifica. La discussione è scoppiata dopo le parole di Verstappen, che aveva definito le nuove F1 troppo diverse dalle precedenti, mentre Norris ha deciso di difendere il cambiamento come un passo avanti per il circus.

La Formula 1 è da poco tornata in scena e offre già un classico: Lando Norris contro Max Verstappen. I duellanti del 2025, in attesa di potersele suonare in pista, per il momento si sfidano in conferenza. Motivo del contendere? Le nuove monoposto di F1, rivoluzionate dal regolamento tecnico 2026 che le ha completamente stravolte. A scatenare la discussione è stato per primo Verstappen, che ieri, come al solito sempre sincero e senza peli sulla lingua, ha calcato la mano: "Guidare queste monoposto non mi piace. Altro che F1, sembra di guidare una Formula E. sotto steroidi", ha attaccato l'olandese.