Norris si prende il miglior tempo nel primo giorno di test a Sakhir, davanti a Verstappen. La Mercedes ha avuto problemi, mentre la Ferrari fatica a trovare l’assetto giusto. Le squadre hanno passato la giornata a raccogliere dati e capire come migliorare le monoposto in vista delle prossime gare.

Calato il sipario sulla prima giornata di test di F1 a Sakhir, in Bahrain. Su una pista che i team del Circus conoscono alla perfezione, è andato in scena un day-1 intenso e ricco di indicazioni, con le squadre impegnate a raccogliere il maggior numero possibile di dati utilizzando le mescole Pirelli C1, C2 e C3. Al netto delle inevitabili differenze nei programmi di lavoro, il primo verdetto sembra chiaro: si riparte da dove ci eravamo lasciati, ovvero dal duello tra Lando Norris e Max Verstappen. I due contendenti al titolo della scorsa stagione si sono alternati in vetta alla classifica dei tempi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Norris davanti a Verstappen nel day-1 a Sakhir. Problemi per Mercedes, Ferrari fatica sull’assetto

