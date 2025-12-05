LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Norris comanda la FP2 davanti a Verstappen Ferrari molto nervosa a Yas Marina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Arriva la risposta di Lando Norris che si porta in vetta in 1:23.083 a precedere di 0.363 Verstappen e di 0.379 Russell. Leclerc è ottavo a 0.575 e Antonelli nono a 0.667. 14.26 Verstappen suona la campana in 1:23.446 a precedere Hadjara di 0.211 e di 0.522 Bearman. Tutti questi piloti con gomme soft. Attendiamo i top-team con le mescole morbide. 14.25 Hamilton si migliora e si porta a 0.771 da Bearman. 14.23 Leclerc si migliora, salendo in quarta posizione con gomma gialla, con un tempo vicino a Norris. La sensazione è che sia Charles a metterci tanto del suo, viste le difficoltà di Hamilton 16° a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

