Kanye West a Reggio Emilia per un concerto-kolossal | unica data in Italia

Il 18 luglio 2025 Reggio Emilia ospiterà un evento imperdibile: il concerto di Kanye West, unica data in Italia. Un appuntamento straordinario che promette di emozionare e coinvolgere 103mila spettatori, segnando una serata memorabile nella storia musicale della città. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, capace di lasciare il segno e di rendere indimenticabile questa estate.

Reggio Emilia, 19 dicembre 2025 – Stavolta si fa (la storia). Kanye West sabato 18 luglio arriva in concerto a Reggio Emilia pronto a conquistare le 103mila anime in deliquio della Rcf Arena. Annuncio ufficiale, con tutta probabilità, nella giornata di oggi. Scordarsi, please, i colpi di testa e le delusioni di due anni fa, quando l'idolo di Through the wire e Runaway, una delle più ammirate e controverse menti creative dell'hip-hop, fece letteralmente impazzire i promoter e autorità con pretese folli quali la costruzione in 30 giorni di un duomo nel cuore della Rcf Arena davanti a cui portare la sua liturgia rap o il rilascio del passaporto italiano per avere la doppia cittadinanza come la moglie Bianca Censori, trentenne australiana con origini abruzzesi sposata nel 2022 dopo il divorzio da Kim Kardashian.

Kanye West ha mollato Reggio Emilia per un evento in più stadi il 3 novembre? - E’ quanto si deduce dal post pubblicato su Instagram dal cantautore americano Ty Dolla $ign, con cui Ye ha già collaborato nel recente passato e col quale, molto ... reggionline.com

Kanye West in concerto a Reggio Emilia, le indiscrezioni su un evento a sorpresa del rapper Usa - Non è uno scherzo e neppure un sogno ma potrebbe diventare realtà entro una settimana, al massimo due. corrieredibologna.corriere.it

