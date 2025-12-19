Kanye West in concerto a Reggio Emilia
Kanye West torna in Italia dopo 20 anni. Il rapper statunitense, che ora si fa chiamare Ye, si esibirà sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Si preannuncia un grande concerto da oltre 100.000 posti nella stessa scena in cui si è esibito Harry Styles due anni fa. “Concepito come una rinascita artistica e performativa, destinato a entrare nella storia dei live. Ye ha ridefinito i linguaggi dell’hip hop e della musica globale, e ora è pronto a portare la sua visione del mondo anche da noi”, fa sapere Ticketmaster che si occupa della vendita dei biglietti. L’artista di Atlanta torna in Italia dopo 20 anni: il suo unico show nel nostro Paese è stato organizzato nel 2006 all’Alcatraz di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Le indiscrezioni parlano di lavori già avviati all’interno dell’area, con la costruzione di un palco monumentale #KanyeWest #Ye x.com
