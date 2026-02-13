Michela sei mitica! Moioli conquista uno splendido bronzo olimpico a Livigno

Michela Moioli ha ottenuto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Livigno, nonostante avesse rischiato di non partecipare a causa di una caduta durante l’allenamento di giovedì. La snowboarder italiana ha dimostrato grande determinazione, affrontando la gara con coraggio e portando a casa un risultato straordinario. La sua performance ha sorpreso gli spettatori e rafforzato il suo ruolo tra le grandi del settore.

Rischiava di non riuscire nemmeno a gareggiare, dopo la caduta in allenamento di giovedì. E invece Michela Moioli non solo la gara l’ha fatta, da protagonista: ha pure portato a casa una splendida medaglia di bronzo. Con il viso segnato dall’incidente di giovedì mattina che aveva messo in dubbio la sua presenza, la trentenne di Alzano ha concluso al terzo posto la big final dello snowboard cross individuale nella “sua” Livigno. Caricata dal suo pubblico presente con un bandierone “Michela Moioli fan club” oltre a vari cartelli – tra le fan speciali anche Martina Caironi, con la bandiera italiana e la scritta “Forza Miky” – Moioli è stata magistrale portando a casa la terza medaglia della sua carriera dopo l’oro del 2018 a Pyeongchang in individuale e l’argento a squadre a Pechino 2022.🔗 Leggi su Bergamonews.it

