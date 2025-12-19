L' idea è restituire sostanza a termini che usiamo ogni giorno
In un mondo dominato da messaggi rapidi e comunicazioni frammentate, il nostro rapporto con il linguaggio si fa spesso superficiale e privo di profondità. Restituire sostanza ai termini quotidiani diventa essenziale per riscoprire il vero valore della parola, creando connessioni più autentiche e significative nel nostro tempo frenetico.
N ell’epoca dei messaggi istantanei e delle comunicazioni frammentate, il rapporto con il linguaggio rischia di diventare sempre più superficiale. Le parole scivolano via velocemente, consumate in pochi secondi, trasformate in etichette prive di sostanza. Eppure esistono termini che meriterebbero ben altra attenzione: non semplici vocaboli, ma veri e propri strumenti per interpretare la realtà e costruire relazioni autentiche. Da questa consapevolezza è nato “10 parole per crescere”, un progetto firmato Scarabeo che ha l’obiettivo di introdurre i più piccoli alla conoscenza dei termini importanti per riconoscersi e per riconoscere il mondo intorno a loro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
