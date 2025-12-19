L' idea è restituire sostanza a termini che usiamo ogni giorno

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo dominato da messaggi rapidi e comunicazioni frammentate, il nostro rapporto con il linguaggio si fa spesso superficiale e privo di profondità. Restituire sostanza ai termini quotidiani diventa essenziale per riscoprire il vero valore della parola, creando connessioni più autentiche e significative nel nostro tempo frenetico.

l idea 232 restituire sostanza a termini che usiamo ogni giorno

© Iodonna.it - L'idea è restituire sostanza a termini che usiamo ogni giorno

N ell’epoca dei messaggi istantanei e delle comunicazioni frammentate, il rapporto con il linguaggio rischia di diventare sempre più superficiale. Le parole scivolano via velocemente, consumate in pochi secondi, trasformate in etichette prive di sostanza. Eppure esistono termini che meriterebbero ben altra attenzione: non semplici vocaboli, ma veri e propri strumenti per interpretare la realtà e costruire relazioni autentiche. Da questa consapevolezza è nato “10 parole per crescere”, un progetto firmato Scarabeo che ha l’obiettivo di introdurre i più piccoli alla conoscenza dei termini importanti per riconoscersi e per riconoscere il mondo intorno a loro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Li usiamo ogni giorno per monitorare sonno, passi e salute, ma pochi sanno che gli smartwatch e i bracciali fitness possono essere una miniera di dati per hacker e aziende

Leggi anche: «Una Regione che ascolti chi ogni giorno è in prima linea, che rispetta i professionisti della salute»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Woke up as a rich wife with kids, but realized she hurt the family for another man!

Video Woke up as a rich wife with kids, but realized she hurt the family for another man!

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.