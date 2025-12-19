L' idea è restituire sostanza a termini che usiamo ogni giorno

In un mondo dominato da messaggi rapidi e comunicazioni frammentate, il nostro rapporto con il linguaggio si fa spesso superficiale e privo di profondità. Restituire sostanza ai termini quotidiani diventa essenziale per riscoprire il vero valore della parola, creando connessioni più autentiche e significative nel nostro tempo frenetico.

