Una ricetta semplice e veloce per preparare un pane con pomodorini e rosmarino. Perfetto per chi segue una dieta senza glutine, ma anche per chi cerca un’alternativa gustosa. La ricetta viene da un libro che si può usare come guida sia per chi ha bisogno di evitare il glutine, sia per chi vuole sperimentare un pane ricco di sapore e fragranza. Bastano pochi ingredienti e pochi minuti per ottenere un risultato che conquista il palato.

V elocità. Semplicità. Fragranza. Tre sostantivi per definire questo pane ricco con i pomodorini e il rosmarino. Sarà rapida ed essenziale anche la presentazione: nello stesso stampo in cui il plumcake è stato cotto in forno. E tutt’intorno tessili naturali. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Plumcake salato con verdurine INGREDIENTI X 68: 2 uova 200 ml bevanda vegetale di riso 100 ml di olio di semi di girasole 1 cucchiaino di sale pepe 300 g farina di riso finissima 100 g fecola di patate 1 bustina di lievito istantaneo per salati senza glutine 1 cipolla rossa tritata grossolanamente 1012 pomodorini tagliati in 4 parti 30 g Parmigiano Reggiano grattugiato 2 rametti di rosmarino tritato Leggi anche › Plumcake salato con spinaci, feta e pomodorini confit. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricetta è tratta da un libro che si può considerare una guida vera per chi sceglie il gluten free, non solo per necessità

