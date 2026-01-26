Roland Fischnaller da record | settima Olimpiade a 45 anni! Meglio di lui solo dei miti delle edizioni estive

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Roland Fischnaller si conferma protagonista dello sport con la sua settima partecipazione olimpica a 45 anni, un risultato che testimonia dedizione e passione. Un esempio di longevità e impegno nel panorama sportivo italiano.

Roland Fischnaller sarà uno dei personaggi principali della spedizione italiana che si appresta ad affrontare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il veterano di lungo corso della squadra azzurra di snowboard alpino ha ottenuto a suon di risultati la convocazione per la sua settima edizione olimpica ed è pronto a stabilire un record storico. Il 45enne altoatesino (atleta più anziano dell’intera delegazione italiana a Milano Cortina 2026), prendendo parte al gigante parallelo di domenica 8 febbraio a Livigno, diventerà infatti ufficialmente il primo azzurro di sempre a gareggiare in sette rassegne a cinque cerchi invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Roland Fischnaller ha ottenuto la qualificazione alla sua settima Olimpiade, un traguardo significativo nella sua carriera.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano, rappresentando l'evento più importante del quadriennio per lo sport invernale in Italia.

